De Boer hard onderuit met Atlanta United, Ibrahimovic naar play-offs

De Roemeense spits Alexandru Mitrita tekende in de eerste helft in een tijdsbestek van 20 minuten met drie doelpunten op rij voor een hattrick namens New York City FC. Die ploeg kan de eerste plaats in de Eastern Conference nu bijna niet meer ontgaan. Met nog twee wedstrijden in de reguliere competitie te gaan, heeft de ploeg uit New York zes punten voorsprong op Philadelphia Union en zeven op Atlanta United. De club die bovenaan eindigt, mag in de play-offs de eerste ronde overslaan.