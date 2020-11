De Boer geniet van Oranje: ‘Memphis zat duidelijk goed in zijn vel’

Oranje haalde met name het eerste half uur een goed niveau, zag De Boer. ,,We speelden in een hoog tempo, met veel beweging en diepgang. Daar had de tegenstander heel veel moeite mee. Waarom we niet altijd zo spelen? Als we dat allemaal wisten, was ik waarschijnlijk de beste trainer van de hele wereld. We hebben als staf aangegeven dat de eerste twintig minuten vol gas gegeven moest worden om meteen het verschil te maken. Alles in een hoog tempo, ook met ingooien en vrije trappen. Dat hebben we fantastisch gedaan.”



De Boer genoot in het bijzonder van Memphis Depay. De aanvaller begon op papier als linksbuiten, maar was continu aan het zwerven en maakte een sterke indruk. En dat terwijl hij het liefst in de spits speelt. Memphis voelde zich heel lekker op links, dat zag je ook aan zijn spel. Hij zat duidelijk goed in zijn vel. Hij is heel goed op links en dat is hij ook in de spits of in een tweespitsensysteem. Wat dat betreft is hij heel multifunctioneel”, loofde de bondscoach de aanvaller van Olympique Lyon.