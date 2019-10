De Boer aast met Atlanta United op MLS Cup, maar Vela, Rooney en Zlatan ook

Dat snel succes zeker bestaat in de MLS werd vorig jaar al bewezen. Atlanta United begon in maart 2017 in de MLS, maar werd zo'n anderhalf jaar later al meteen kampioen. Onder coach Gerardo ‘Tata’ Martino won Atlanta United vorig seizoen de reguliere competitie en vervolgens ook met grote overtuiging de play-offs. Dat had het vooral te denken aan de goals van de Venezolaanse spits Josef Martínez, die 35 keer scoorde in 39 duels. Dit seizoen scoorde Martínez in de reguliere competitie ook alweer 27 keer in 29 duels, maar bij Atlanta United liep het dit seizoen minder dan vorig jaar. Vooral in de eerste maanden van het seizoen hadden de spelers grote moeite om te wennen aan de ideeën van Frank de Boer, maar langzaam kwamen de resultaten en het goede spel (bij vlagen) toch weer terug. Atlanta United speelt vanavond om 19.00 uur thuis tegen New England Revolution voor een plek in de Eastern Conference Semifinals. Er is geen return, dus team dat verliest is direct uitgeschakeld in de play-offs.