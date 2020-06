De betrokkenheid die Depay laat zien, siert hem. Een international waardig

Voorstanders omarmen de knielende (in plaats van rechtop staande) superster, terwijl tegenstanders hem neersabelen als een godslasterlijke anti-patriot. ‘Get that son of a bitch off the field right now!’, schreeuwt president Donald Trump uit tijdens een speech voor zijn hysterische volgers. ‘Zoon’ in kwestie is Colin Rand Kaepernick. Een trotse Afro-Amerikaanse quarterback die het vertikt een rol te spelen in een beklemmend toneelstukje én uiting van griezelig nationalisme voorafgaand aan een potje American football. USA is in shock. Tot het bot verdeeld. Het is de zomer van 2016.