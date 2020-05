De belachelijke glibbersprint in de Giro d’Italia

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 23 mei 2007: een massale Giro-valpartij in de spekgladde straten van Pinerolo.

Alessandro Petacchi won ooit negen (!) etappes in de Giro d’Italia. In 2004 was dat, toen zo ongeveer elke rit met vlakke aankomst een prooi voor de spurtbom uit La Spezia was. In die Ronde van Italië werd Petacchi slechts tweemaal in de massasprint verslagen. Eenmaal door Robbie McEwen, en eenmaal door Fred Rodriguez. Lelijke smetjes op het blazoen, hoewel het lelijkste smetje op het blazoen van Petacchi natuurlijk nog moest komen.

In de elfde etappe van de Giro in 2007 liet Petacchi weer eens zien de rapste benen van het peloton te hebben. Maar de aandacht ging uit naar wat er áchter de Italiaan gebeurde. De Rus Nikolaj Troesov glibberde tegen de vlakte en veroorzaakte een Domino D-day aan vallende fietsers. Eén voor één kwamen de renners over de finish in Pinerolo gegleden. De regen had een zeepsopbaan gemaakt van de verf en reclame-uitingen op de weg. Ook de oudste rozetruidrager ooit, Andrea Noé, kwam ruggelings over de meet.