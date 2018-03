De barbecue bleef heel bij McLaren

Het was zo’n feestje waar de Formule 1 er vroeger veel meer van moet hebben gehad. Niet te ingewikkeld doen. Strandtentje afhuren, catering regelen en onder het genot van een hapje en drankje slap lullen en netwerken. Zak Brown had een speech die precies 32 seconden duurde. Korte samenvatting: Dank allemaal voor jullie komst. Daar is het eten. Daar is de bar. Enjoy yourself and have a nice season.