De Bakker meldt zich af voor NK in Alphen

Everton sleept gelijkspel uit het vuur ondanks eigen goal en gemiste penalty

23:04 De voetballiefhebbers zagen vanavond in Goodison Park vanaf de 63ste minuut een eigen goal, een doelpunt én een gemiste penalty. De fans van de thuisclub leken teleurgesteld naar huis te moeten, maar het was Lucas Digne die Everton in de 96ste minuut naast Watford bracht: 2-2.