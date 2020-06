De andere kant van Robin Haase: ‘Ik help graag mensen die het wat minder hebben’

Door Rik Spekenbrink



Op zijn 85ste verjaardag ging de deurbel. De jarige deed open en meende Robin Haase te herkennen, maar dacht ook meteen: wat zou die nou komen doen? Nou, op verjaardagsvisite dus. De kleinzoon van de man wilde zijn opa, gek van tennis, verrassen met een bezoekje van Nederlands beste tennisser en stuurde Haase een brief. ,,Die was zo leuk, dat ik dacht: waarom zou ik dit eigenlijk niet doen? Het was in Apeldoorn, anderhalf uur rijden. Ik heb twee uur bij die man op het balkon ­gezeten. Hij deed nog altijd het baanonderhoud op zijn vereniging, kende Jacco Eltingh goed en zat vol verhalen. Het was prachtig.’’