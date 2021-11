De 400 van Zlatan (40): Zweedse superster scoort gemiddeld vaker bij meer gespeelde duels

320 velddoelpunten, 67 penalty's en 13 directe vrije trappen. En dan tellen we zijn doelpunten in bekerwedstrijden, Champions League en namens Zweden nog niet mee. Dat Zlatan record na record zet, is wel duidelijk, maar zijn doelpuntenproductie gaat nogal op en neer.

Zlatans doelpunten per levensjaar vormen op zijn zachtst gezegd geen stijgende lijn. Hij scoort meer op zijn 39ste dan op zijn 24ste, maar op zijn 35ste weer minder dan op zijn 27ste. Op zijn 34ste maakte hij de meeste competitiegoals (40).

Alles moet wel in het juiste perspectief worden geplaatst. Het hangt natuurlijk af van de club, competitie en aantal wedstrijden. Dat ziet er zo uit:

Bij Paris Saint-Germain scoorde hij het vaakst per wedstrijd, maar ook in de Verenigde Staten was Zlatan effectief. Over het algemeen gaat zijn gemiddelde wel omhoog, maar onderweg wisselt het aantal goals flink. Wat wel opvalt: hoe meer wedstrijden Zlatan speelt, hoe beter zijn gemiddeld aantal doelpunten is.

Overige feitjes

Zlatan maakte in elke minuut van 1 t/m 90 een competitiedoelpunt, behalve in minuut 37. Hij scoorde het vaakst in minuut 56. Verder kreeg Zlatan de meeste assists in competitiewedstrijden van Lucas Moura, maakte hij de meeste goals tegen OGC Nice en AS Roma (11) en werd keeper Stéphane Ruffier het vaakst gepasseerd door de Zweed (10).

