Davy Klaassen: ‘Ik lag op de bank PlayStation te spelen toen ik werd gebeld’

Door Johan Inan



Klaassen behoorde tot de groep Ajax-spelers die maandag als gevolg van positieve coronatests aanvankelijk geen toestemming kreeg om af te reizen naar Denemarken. Waar teamgenoten Dusan Tadic, Andre Onana en Ryan Gravenberch ’s avonds alsnog op het vliegtuig stapten, bleef Klaassen met Maarten Stekelenburg achter.



,,Er is heel veel gebeurd”, zei de middenvelder in de perskamer van de MCH Arena. ,,Ik kreeg samen met een paar andere spelers geen toestemming om te vliegen. Ik moest standby blijven. Ik lag op de bank. Ik was een beetje op de PlayStation te spelen. Net toen ik dacht dat het niet meer zou gebeuren, werd ik gebeld.”

Klaassen schat dat het even na drieën was toen hij trainer Erik ten Hag aan de lijn kreeg met het verzoek zich zo snel mogelijk klaar te maken voor de reis naar Denemarken. ,,Ik ben met Maarten (Stekelenburg, red.) in een klein vliegtuigje deze kant op gevlogen. We arriveerden vijf minuten voor onze spelersburg bij het stadion. Net op tijd dus. Het was een gekke, maar uiteindelijk mooie avond.”

Volledig scherm Davy Klaassen in duel met Frank Onyeka. © BSR Agency

Grip

Ten Hag legde na Klaassen uit dat de coach het min of meer niet kon maken om Klaassen op te stellen ten koste van een speler die de hele voorbereiding op het cruciale Champions League-duel leek te gaan spelen. Ajax schoot uit de startblokken met twee goals maar leek die in de eerste helft al te verspelen. Met Klaassen na rust in de groep kreeg Ajax veel meer grip op de Denen.

,,We hadden na rust meer controle. We hebben in de tweede helft ook niet veel meer weggegeven. Aan het eind, zeker in de laatste tien minuten, werd het echt een gevecht”, zag Klaassen, die zelf ook niet goed begrijpt wat hij tijdens de coronasoap in de afgelopen twee dagen heeft meegemaakt.

,,Het was een hele gekke voorbereiding. Ik weet niet wat het probleem was en waarom ik niet mocht vliegen.” Positief getest? ,,Ja, maar ik ben nooit ziek geweest. Ik voel me geweldig. Dat voel ik me natuurlijk nog steeds.”