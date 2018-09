'Davis Cup 2.0 zal mislukken'

Door Rik Spekenbrink



Het gaat er stevig aan toe bij de voetbalpotjes tussen spelers en staf. 's Avonds gaat de ploeg naar een grillrestaurant en captain Paul Haarhuis is de joker van dienst. Tot zover een Davis Cup-duel als alle andere. Maar Canada - Nederland, vanaf vanavond in Toronto, is een apart potje. Al was het maar omdat de inzet marginaal is. Geen plek in de Wereldgroep, slechts plaatsing bij de loting voor de eerste ronde in 2019 staat op het spel. Los daarvan heeft een aanzienlijk deel van de tenniswereld het gevoel dat het uit 1900 stammende landentoernooi vorige maand officieel ten grave is gedragen.



De nieuwe opzet, bedacht om het noodlijdende toernooi nieuw leven in te blazen, valt lang niet bij iedereen in de smaak. Robin Haase, de Nederlandse kopman, is één van de traditionalisten. ,,De Davis Cup is geweldig. Niets aan veranderen'', zei de Hagenaar (31) in eerste instantie toen iemand van de Internationale Tennis Federatie (ITF) hem naar zijn mening vroeg. ,,Natuurlijk is het niet goed als de Davis Cup voor federaties verliesgevend is. Dan moet je daarover praten. Maar dát gesprek is nooit gevoerd'', zegt de nummer 1 van het Nederlandse mannentennis telefonisch vanuit Canada.