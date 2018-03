David Silva niet tegen Argentinië vanwege privé-redenen

Waarom de Bredase Van Dijk niet bij NAC, maar per toeval bij Willem II belandde

16:23 Geboren en getogen in Breda, opgegroeid in de Haagse Beemden en begonnen bij WDS’19 waar hij in de F1 en de E1 speelde. De nieuwe aanvoerder van het Nederlands Elftal begon op een steenworp afstand van het Rat Verlegh Stadion met voetballen, maar nooit droeg Virgil van Dijk het shirt van NAC.