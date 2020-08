David Silva in isolatie na positieve test

Spa-Francorchamps Opnieuw is ‘eenzame’ Verstappen slachtof­fer van dominantie Mercedes: ‘Ik kon ze niet bijhouden’

8:04 In België was de dominantie van Mercedes wederom gigantisch, ondervond Verstappen die sprak van een ‘saaie, eenzame’ middag. ,,Iedereen ziet liever een spannend gevecht’’, besloot winnaar Lewis Hamilton. ,,Maar dat is niet aan ons, hè.’’