David de Gea licht irritatie Erik ten Hag na zege op Bournemouth toe: ‘Daarom was hij een beetje boos’

Met samenvattingHet was een opvallend beeld, direct na de overtuigende 3-0 overwinning van Manchester United op Bournemouth. Trainer Erik ten Hag zocht doelman David de Gea op en er volgde een geanimeerd gesprek. De Spanjaard legde later uit wat er werd gezegd.

,,Hij was blij dat we de nul hadden gehouden’’, vertelde De Gea aan Manchester Evening News over zijn onderonsje met Ten Hag. ,,Maar tegelijkertijd was hij ook een beetje boos, omdat we te veel kansen tegen kregen en we te veel ruimte weg gaven tegen het einde van de wedstrijd. Daarom was hij een beetje boos.’’

,,Hij doet het goed’’, zei de doelman over de Nederlandse manager. ,,Ik zei het eerder al, hij laat iedere speler dezelfde kant op gaan en we voelen ons echt een team. Iedereen wil winnen en iedereen wil voor deze club spelen, dat is heel belangrijk. Hij heeft een geweldige spirit in het team gebracht. We spelen echt goed en op deze manier moeten we doorgaan.’’

Volledig scherm Manager Erik ten Hag en doelman David de Gea na de zege op Bournemouth. © AP

Ten Hag vindt zijn ploeg nog geen titelkandidaat, maar ziet wel het geloof binnen de selectie elke wedstrijd groter worden. ,,Dit is een grote stap’’, zei de Tukker na de nieuwe zege. ,,Het geloof groeit en dat is een goed teken. We moeten elke wedstrijd met 100 procent energie en focus spelen. Als je aan die filosofie kunt blijven voldoen, dan wordt een titel mogelijk.’’

Dankzij doelpunten van Casemiro, Luke Shaw en Marcus Rashford behaalde United de vierde achtereenvolgende zege. De achterstand op koploper Arsenal is teruggebracht tot 9 punten. Manchester City heeft één punt meer dan de stadgenoot, Newcastle United is op basis van het doelsaldo de nummer 3.

United kreeg in de Premier League op 4 september, tegen Arsenal, voor het laatst een doelpunt tegen in eigen stadion. Ten Hag was na de ontmoeting met Bournemouth vol lof over doelman De Gea. ,,Hij verrichtte een aantal uitstekende reddingen en hij is een van de redenen waarom we zo vaak de nul houden’’, sprak de coach.

Volledig scherm Erik ten Hag. © AFP

Ten Hag wil ploeg slimmer zien spelen

Qua veldspel zag de voormalige trainer van Ajax nog wel genoeg verbeterpunten. ,,We hebben niet heel slim gespeeld in de tweede helft, want het elftal viel in twee blokken uiteen’’, toonde hij zich kritisch. ,,Bournemouth gaf veel ruimte weg en dan is het aanlokkelijk om veel te gaan. Maar als je iets slimmer speelt, laat je juist de tegenstander achter de bal aan lopen. En met zoveel wedstrijden in korte tijd moet je ook weten wanneer je energie kan sparen. Dus dat is de volgende stap: iets slimmer als team spelen.’’

Voor Donny van de Beek liep de avond juist uit op een teleurstelling. De middenvelder mocht eindelijk weer eens in de basis beginnen, maar viel uit met een knieblessure. Hoewel de diagnose nog gesteld moet worden, gaf Ten Hag na afloop toe dat het er niet goed uit ziet.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Voor Manchester United breekt nu een belangrijke fase aan met toppers tegen Manchester City (14 januari) en koploper Arsenal (22 januari). Maar eerst wacht vrijdag Everton in de FA Cup. ,,De eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste’’, zo houdt Ten Hag zich op de vlakte. ,,Everton speelde afgelopen weekend nog met 1-1 gelijk tegen Manchester City, dus dat laat zien waartoe ze in staat zijn.’’

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.