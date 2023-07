David Beckham onder de indruk van Erik ten Hag: ‘Er waait weer een frisse wind bij Manchester United’

Met video Motoren zorgen weer voor commotie in Tour wanneer ze op onmogelijk moment willen passeren

Opnieuw opschudding in de koers met een motor in de hoofdrol. In de Tour de France Femmes wilde een motor gisteren in de finale van de vierde etappe passeren op een onmogelijk moment. De passagier gaf daarbij een klein zetje aan een renster. Helemaal niet nodig, vindt CPA-voorzitter Adam Hansen: ,,Ze hebben duidelijk een betere scholing nodig.” Ook wielrenner Thomas De Gendt roert zich.