Datum Grand Prix van Zandvoort bekend

De Grand Prix van Zandvoort in de Formule 1 zal op 3 mei 2020 worden verreden, zo is vanochtend bekendgemaakt. Officieel moet de FIA alle data nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.

De Formule 1 maakte vanmorgen de kalender voor het kampioenschap van 2020 bekend. Daarop is ruimte voor 22 races, een record. Op 4 oktober vergadert de FIA World Motor Sport Council daar nog over, daarna wordt er als het goed is een klap op gegeven. Onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de Formule 1 na 35 jaar terug in Zandvoort.

Het zeventigste seizoen in de Formule 1 begint op 15 maart met de GP van Australië en eindigt op 29 november in Abu Dhabi. Vietnam is het 34ste land dat een Formule 1-race zal herbergen. Dat gebeurt op 5 april. De Duitse Grand Prix op Hockenheim is zoals verwacht van de kalender verdwenen, met de organisatoren van de GP van Spanje werd alsnog een akkoord bereikt.

Op 14 mei kwam Chase Carey, de grote baas van Formula One Management (FOM), in de badplaats vertellen dat er overeenstemming was bereikt met de promotors van Dutch Grand Prix. Er werd een contract voor drie jaar ondertekend. Zandvoort profiteert met name van de populariteit van Max Verstappen. De verwachte massale belangstelling werd bevestigd in juli, toen sportief directeur Jan Lammers kon melden dat er meer dan een miljoen kaartjes waren aangevraagd voor het evenement waar drie dagen lang telkens plaats is voor ruim 100.000 toeschouwers.

Voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport naar Zandvoort is 30 tot 40 miljoen euro nodig. Dat wordt onder meer opgevangen door steun van een aantal Nederlandse bedrijven zoals Pon, VolkerWessels, Jumbo, CM.com, Talpa Network en Heineken.