Datum Bayern München-debuut Daley Blind bekend, Sadio Mané op de weg terug

,,Blind speelt morgen”, aldus Nagelsmann. ,,Hij heeft nog wat tijd nodig omdat de trainingsintensiteit hier hoger is. Je kunt zien dat hij veel ervaring heeft en rustig aan de bal is. Blind zal aan onze verwachtingen voldoen. De rol die we voor hem voor ogen hebben, past bij hem.”

Mané herstelt voorspoedig van blessure

Mané raakte in november geblesseerd. Hij miste daardoor ook het WK in Qatar, waardoor hij onder meer ontbrak in het duel van Senegal met Nederland. ,,Voor ons is hij een zeer belangrijke speler”, aldus Nagelsmann. ,,Het zou mooi zijn als hij tegen PSG beschikbaar is, al is het alleen maar voor het tweede duel. Alles is meegenomen.” De tweede ontmoeting met de club uit Parijs is begin maart.