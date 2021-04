Dat Mount een grote zou worden hadden ze snel gezien bij Vitesse: ‘Hij was de beste van het stel’

Door Lex Lammers



Chelsea heeft in de zomer voor 240 miljoen euro aan transfergeld uitgegeven. Maar Hakim Ziyech verpietert op de bank, Timo Werner staat meestentijds droog en Kai Havertz roept voortdurend twijfels op. Om Mason Mount (22) kan coach Thomas Tuchel in Londen echter niet heen. Ook in de return van de kwartfinale in de Champions League tegen FC Porto, vanavond in Sevilla, zal de Engelse international aan de aftrap staan. Hij neemt de hoekschoppen en vrije trappen. En scoort ook, zoals vorige week in de heenwedstrijd tegen de Portugese topclub (2-0 zege Chelsea). Mount is bij The Blues onbetwist.