Das: Gillen en huilen toen ik mijn zus zag

Anice Das won tot ieders verbazing de 500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi, wat overigens vanwege de selectievolgorde nog geen garantie is voor een plek op de Olympische Spelen. Het is afwachten voor de routinier, die voor nu alleen maar heel erg blij is.