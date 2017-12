Dartslegende Bobby George opgenomen in het ziekenhuis

Eerste WK-finalist Taylor stelt dartspensioen nog twee dagen uit

30 december Nadat Phil Taylor vrijdagavond had afgerekend met Gary Anderson, ging vrijwel iedereen er vanuit dat The Power zonder al te veel moeite door zou stomen naar de eindstrijd. Tegenstander in de halve finale was namelijk Jamie Lewis, die zelfs nog een voorronde moest spelen dit toernooi. Zestienvoudig wereldkampioen Taylor zou toch wel een einde maken aan het sprookje van de 27-jarige Welshman?!