Dartskoningin Sherrock in januari naar Kings of Darts in Den Bosch

Bennett krijgt steun van vijf Nederlan­ders in Tour Down Under

13:02 Jumbo-Visma start volgende maand met vijf Nederlanders in de Tour Down Under. Maar de klassementsman in de eerste koers uit de WorldTour is een Nieuw-Zeelander. George Bennett is de kopman van het team, zoals de 29-jarige renner dat vier maanden later ook zal zijn in de Giro d'Italia.