Dartsdiva Hedman kan niet stunten tegen Boulton, maar geniet wel

Vooraf gaf de in Jamaica geboren Hedman al aan dat ze vooral wilde genieten van haar optreden in het Londense Alexandra Palace. ,,Er is geen enkele vorm van druk, het heeft ook geen zin om die mezelf op te leggen. Ik kijk er gewoon ontzettend naar uit", zei Hedman, die in 2005 als eerste vrouw een man versloeg in een op televisie uitgezonden dartstoernooi.



De eerste twee sets maakte Hedman geen schijn van kans, maar in de derde set richtte ze zich op en won met 3-0 in legs. In de derde set stelde Boulton orde op zaken.