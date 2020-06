Dartsbond PDC lanceert meerdaags coronaproof evenement mét Van Gerwen

De PDC Summer Series wordt gespeeld zonder publiek en de spelers krijgen te maken met strenge maatregelen in verband met het coronavirus.



In totaal kunnen 128 deelnemers van 8 tot en met 12 juli op vijf eendaagse Players Championship-evenementen hun opwachting maken. Per evenement bedraagt het prijzengeld 75.000 pond, omgerekend ruim 83.000 euro. De bedragen tellen mee voor de PDC Order of Merit, de wereldranglijst die gebaseerd is op inkomsten. Alle toernooien vinden plaats in de Marshall Arena, waar ook een hotel aanwezig is.