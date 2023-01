Darts is een goudmijn en de rek is er nog lang niet uit, eindelijk ook ‘Barney-effect’ in Duitsland

Dat darts een goudmijn is, bewijst de stijging van de prijzengelden de afgelopen decennia. Was de wereldtitel van de PDC in 2003 goed voor een cheque van 50.000 pond, tien jaar later strek de winnaar al 200.000 pond op. En nu, in 2023, is dat al 500.000 pond.

De rek is er nog lang niet uit, zo lijkt het. Nog genoeg terrein te veroveren namelijk. De Premier League, het rondreizende circus van de topdarters die het op donderdagavonden tegen elkaar opnemen, verlegt telkens weer een grens. Bij de eerste editie in 2005 werd er alleen in Engelse zalen gestreden, een jaar later kwamen Schotland en Wales erbij en in 2007 ook Noord-Ierland. Het duurde even voordat ook Ierland (Dublin) werd bezocht (2012) en in 2016 werd de lokroep uit Nederland (Rotterdam) beloond, waarna Duitsland (Berlijn) snel volgde in 2018.

Records in Duitsland

In Duitsland gaat het hard, weet Jana Wosnitza, presentratrice bij Sport 1, dat onder meer het WK darts uitzendt. ,,De halve finale met onze Gaga erin (Gabriel Clemens, red.) is door bijna vier miljoen mensen bekeken in Duitsland. Dat is een absoluut record voor een dartswedstrijd op tv bij ons; zelfs vorige finales haalden lang niet zulke cijfers.” Volgens Wosnitza is het cruciaal voor de ontwikkeling van het darts in een land dat de belangrijkste wedstrijden op een open, gratis kanaal te zien zijn. ,,Wij zijn dat. Achter een betaalmuur krijg je niet zulke grote massa’s kijkers en dan wordt een kleine sport als darts nooit zo groot.”

Prijzengeld Michael Smith is dankzij zijn overwinning in de WK-finale tegen Michael van Gerwen de nieuwe nummer 1 van de wereld. De Brit gooide alleen al op de rankingtoernooien in twee jaar tijd ruim 1,3 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. Van Gerwen blijft steken op de derde plaats.

Duitsland heeft lang moeten wachten op een ‘Barney-effect’ zoals dat in Nederland plaatsvond na de eerste WK-titel (bij de BDO) van Raymond van Barneveld. ,,We hebben lang gedacht dat Max Hopp daar voor zou kunnen zorgen, maar hij heeft nooit die grote doorbraak gehad. Gaga nu wel en dat zat er wel een beetje aan te komen. Twee jaar geleden schakelde hij Peter Wright al uit op het WK. En we hebben nog een paar goede, jonge darters. Martin Schindler, Florian Hempel, Nico Kurz... We kunnen wel even vooruit. En al helemaal als er een Duitse speler aan de Premier League zou mogen meedoen.”

Michael Smith zei na zijn gewonnen halve finale zelfs dat hij zijn Duitse tegenstander Gabriel Clemens excuses had aangeboden voor de uitslag. ,,Want als Gabriel de finale had bereikt, dan had dat het Duitse darts een nóg grotere boost gegeven. En dan waren de prijzengelden bij de door de Duitse tak van de PDC georganiseerde Euro Tour-toernooien zeker de lucht in gegaan. Dat is voor ons allemaal een goede zaak.”

Premier League naar België?

Nu het darts Duitsland heeft veroverd, is het afwachten waar de volgende vlag kan worden geplant. België is door het succes van met name Dimitri van den Bergh ook behoorlijk verslingerd aan het raken aan de sport. En, geen toeval, ook daar is het WK op het open kanaal - van VTM -te zien.

Of België het volgende land is dat een Premier League-avond toegewezen zal krijgen? Volgens Mark Webster, oud-topdarter en nu commentator bij het Engelse Sky Sports, ligt dat wel voor de hand. ,,De toernooien die ik de afgelopen jaren bijgewoond heb in dat land waren grote hits. Ze zijn er klaar voor.”

World Series of Darts

De PDC heeft het laatste decennium ook buiten Europa stappen gezet, voornamelijk met de World Series of Darts. Grote namen als Van Gerwen, Wright, Price, maar soms ook Barney worden naar onder meer Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten gevlogen en nemen het daar dan niet allen tegen elkaar maar ook tegen de beste lokale darters op.

,,We hebben dan wel een broadcaster nodig die het uitzendt op televisie”, vertelt PDC-woordvoerder Dave Allen. ,,Want alleen dan kun je grote hoeveelheden mensen in zulke landen enthousiast maken voor het darts, en daar gaat het ons nu vooral om. In Japan en China hebben we het geprobeerd en daar zijn we in ieder geval tijdelijk afgehaakt, maar we gaan nu voor het eerst naar Bahrein. Er lopen ook gesprekken over onder meer Canada, Brazilië, Polen en Italië. We kunnen en willen nog wel een tijdje vooruit.”

WK darts

