Darter Meulenkamp mist twee keer op rij laatste pijl voor negendarter

Gasquet grijpt in Rosmalen vijftiende ATP-titel

17:15 Richard Gasquet heeft bij het grastoernooi van Rosmalen voor de vijftiende keer in zijn tennisloopbaan een ATP-toernooi gewonnen. Met Jeremy Chardy als tegenstander van Gasquet kende het Libéma Open een Franse finale. De als tweede geplaatste Gasquet was in twee sets te sterk: 6-3 7-6 (5).