Daria Kasatkina blijft zonder setverlies en treft nummer één Iga Swiatek in halve finale Roland Garros

Het is ‘the day after’ op Roland Garros. De eerste kwartfinale van de dag op het Court Philippe-Chatrier, waar Rafael Nadal en Novak Djokovic nog tot in de nacht hadden staan vechten, ging tussen twee Russische speelsters die in Parijs onder neutrale vlag tennissen. Het was Veronika Koedermetova die van een matige start van Daria Kasatkina profiteerde en al vroeg een break voorsprong nam. Daarna begon Kasatkina het spel van haar landgenote te ontregelen en dat wierp zijn vruchten af. Het eerste setpoint liet ze bij 5-4 nog liggen, maar na een misser van Koedermetova was de set toch binnen.