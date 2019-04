Dardai stopt bij Hertha BSC

,,We zijn samen tot de conclusie gekomen dat Hertha deze zomer een nieuwe impuls nodig heeft'', aldus directeur Michael Preetz. Dardai (43) was niet alleen trainer bij de club uit Berlijn, hij voetbalde er ook het grootste deel van zijn carrière. ,,Het waren intensieve en bewogen jaren, maar ik ben wel dankbaar voor de kans die Hertha mij heeft gegeven'', aldus de Hongaar, die na de winterstop beduidend slechter is gaan presteren met Hertha en de laatste vijf competitiewedstrijden verloor.



Dardai hoeft niet weg bij Hertha. Hij heeft een bijzonder contract en kan in principe in de zomer van 2020 weer jeugdtrainer worden.