Dansende Dimitri en Baby Shark: de opmerkelijkste opkomsten bij het WK

1. Devon Petersen

Devon Petersen is ondanks zijn grote lijf losjes in de heupen. Deze Zuid-Afrikaanse darter komt het podium op met Waka Waka van Shakira, het nummer dat we nog kennen van het WK voetbal in 2010. Als ‘The African Warrior’ wint, doet hij het dansje na afloop nog eens dunnetjes over.