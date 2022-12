Danny van Trijp kan op WK niet stunten tegen Jonny Clayton: ‘Ik baal niet eens’

Met videoDanny van Trijp is er niet in geslaagd om te stunten op het WK darts. Jonny Clayton, nummer zeven van de wereld, won in de tweede ronde met 3-0 (drie keer 3-1) van de Nederlandse WK-debutant. ,,Ik baal niet eens. Misschien moet dat wel.”

De 25-jarige Van Trijp knikkerde in de eerste ronde voormalig wereldkampioen Steve Beaton uit het toernooi, maar Clayton bleek vrijdagavond van een totaal ander kaliber. De Welshman gaf Van Trijp geen enkele hoop in het Alexandra Palace. In de tweede set gooide Clayton een gemiddelde van 120, het op één na hoogste setgemiddelde op dit WK, na het kunststukje van Michael van Gerwen. Over de gehele wedstrijd gooide Clayton (99.62) ook een veel hoger gemiddelde dan Van Trijp (83.30).

,,Dat is andere koek”, zei Van Trijp vooraf. Daar kreeg de sympathieke Brabander gelijk in. ,,Het zat er niet in. Misschien was ik al te veel tevreden na mijn eerste ronde. Dan win je van Steve Beaton, die hier zijn 32ste WK gooit en echt een legende is, en dan mag je tegen de nummer zeven van de wereld. Daarmee was het WK al geslaagd. Clayton gooide in die tweede set 120 gemiddeld? Ja, wat moet ik daar tegen doen? Misschien heb ik iets te veel tegen hem opgekeken”, gaf Van Trijp toe.

Volledig scherm Danny van Trijp © Kieran Cleeves/PDC

Toch had hij tegen Clayton alsnog graag laten zien wat hij in zijn mars had, al was het maar voor al die mensen die hem deze week een berichtje stuurden. ,,Mijn mobiel was na die eerste partij echt ontploft. Ik kreeg ook berichtjes van vrienden van vroeger uit Etten-Leur, dat deed me wel echt heel goed. Iedereen stuurde ‘Ik ga vanavond kijken hoor!’. En dan lukt het niet. Dat is echt... Je wilt je zelf bewijzen, snap je? Maar goed, ik denk dat iedereen alsnog trots is.”

Van Trijp beleefde ondanks zijn WK-exit de week van zijn leven. ,,Dit is allemaal nieuw voor me, het is allemaal verkennen en meemaken. Ik baal niet eens, misschien moet dat wel, maar ik voel me tevreden. Ik heb hier gestaan, wat al heel veel mensen niet kunnen zeggen, en ook nog de eerste ronde gewonnen van een van de grootste dartlegendes. Het was heel leuk.”

Clayton mag het nu in de derde ronde opnemen tegen Brendan Dolan, die eerder vandaag Jimmy Hendriks naar huis stuurde.

Avondsessie, vrijdag 23 december (vanaf 20.00 uur)

Martin Schindler - Martin Lukeman 3-1

Danny Noppert - David Cameron 3-1

Jonny Clayton - Danny van Trijp 3-0

Joe Cullen - Ricky Evans 3-1

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

