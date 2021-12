Danny Noppert ziet mogelijke tegenstander op WK afhaken door corona

De Graaf wil kritischer NAC zien: ‘Je moet niet alleen vrienden zijn en het gezellig hebben’

Geen reden tot wijzigingen in de basiself na de uithaal in Den Bosch. Waakzaamheid blijft echter geboden voor een NAC dat vanavond bezoek krijgt van Almere City. ,,Als iemand zijn taken niet uitvoert, ongeacht wie, moet je hem daarop aanspreken.”

10 december