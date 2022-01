Danny Noppert trekt zich terug voor Masters vanwege hoogzwangere vrouw

Noppert zou het aanvankelijk in de eerste ronde opnemen tegen Dirk van Duijvenbode. Door zijn afzegging is zo ook direct het Nederlandse affiche van de baan. De Friese darter wordt in de Marshall Arena in het Engelse Milton Keynes vervangen door de Australiër Simon Whitlock, 25ste op de wereldranglijst.

Noppert, die op 31 december van het vorig jaar 31 jaar werd, verloor bij het WK darts in Alexandra Palace in de derde ronde met 4-2 van de Engelsman Ryan Searle. Meteen na zijn uitschakeling testte The Freeze positief op corona. Ook Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen testten bij het WK in Londen positief op het coronavirus.

Bij de Masters komen de beste 24 spelers van de wereld in actie. De top 8 krijgt voor de eerste ronde een bye en stromen pas in de tweede ronde in. Van Duijvenbode, Ryan Searle, Luke Humphries en Gabriel Clemens debuteren van 28 tot en met 30 januari bij de Masters. Van Gerwen is naast Van Duijvenbode de andere Nederlandse deelnemer en komt als nummer 3 pas in de tweede ronde in actie.





