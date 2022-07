Danny Noppert plaatst zich voor de kwartfinale

‘Zenuwach­ti­ge’ Lieke Klaver snelt naar WK-finale in Nederlands record: ‘Hoe vet’

Lieke Klaver heeft haar vorm onderstreept met een finaleplaats op de 400 meter in een Nederlands record op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen liep in haar heat van de halve finales naar de tweede plaats in 50,18. Die klassering gaf haar direct toegang tot de eindstrijd op vrijdagnacht (Nederlandse tijd).

7:40