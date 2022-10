Danny Noppert mist vier matchdarts in incidentrijke partij op World Grand Prix

Danny Noppert heeft op pijnlijke wijze naast een plaats in de kwartfinales van de World Grand Prix gegrepen. De 31-jarige Fries had tegen de Engelsman Nathan Aspinall de zege voor het grijpen, maar miste vier matchdarts en ging alsnog met 3-2 onderuit.

Door het verlies van Noppert is Michael van Gerwen de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. De vijfvoudig winnaar van het majortoernooi is in de kwartfinales gekoppeld aan Chris Dobey. Dirk van Duijvenbode ging al in de eerste ronde onderuit tegen titelverdediger Jonny Clayton.

Voor Noppert was er in de Morningside Arena in Leicester aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Zonder echt geweldig te spelen won de nummer tien van de PDC-ranking de eerste twee sets tegen Aspinall, die zes plaatsen lager staat. Daarna kantelde de wedstrijd echter en pakte de Engelsman twee sets op rij.

Maar in de vijfde en beslissende set leek Noppert op tijd weer bij de les. Hij pakte de eerste twee legs, maar miste daarna vier pijlen om de wedstrijd in het slot te gooien. De darter uit Joure was het vervolgens helemaal kwijt en ergerde zich aan het gedrag van Aspinall, die de confrontatie met het publiek zocht en ook tegen Noppert begon te praten.

Tot overmaat van ramp miste Noppert in de allesbeslissende leg maar liefst twaalf pijlen op een dubbel, die nodig is om aan de leg te mogen beginnen. Die schade bleek niet meer te repareren. Beide darters praatten na de partij - die Aspinall met zijn tweede matchdart besliste - op het podium nog even na over het eerdere incident, maar leken uiteindelijk de vrede te tekenen.

World Grand Prix

De World Grand Prix is qua opzet een uniek toernooi. Spelers moeten een leg niet alleen beëindigen, maar ook beginnen met het gooien van een dubbel. Het deelnemersveld bestaat uit 32 darters, de finale is op zondag. De World Grand Prix is een van de grote toernooien van de profbond PDC, met 600.000 Engelse pond (bijna 700.000 euro) in de prijzenpot.

Bekijk het slot van de partij.

