Danny Noppert is Dimitri Van den Bergh de baas in Oostenrijk, Wesley Plaisier onderuit

Noppert, eerder dit jaar winnaar van de UK Open, is de nummer twaalf van de Order of Merit. Van den Bergh staat negende, maar was niet opgewassen tegen de Nederlander, die een prima gemiddelde van 103,1 gooide. Noppert kwam al snel met 5-1 voor, maar zag de Belg nog twee legs pakken voor hij de wedstrijd binnen kon slepen.