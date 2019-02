Danny Noppert gooit eerste 9-darter bij PDC

Emmen - Vitesse

8:08 • FC Emmen won nog nooit een officieel duel met Vitesse (G3, V6 – thuis & uit). • Vitesse verloor zes van de laatste acht uitwedstrijden in de Eredivisie (W1, G1) en kreeg in zes van deze acht duels telkens twee goals tegen, waaronder in de laatste vier uitduels. • Edwin de Graaf is de arbiter.