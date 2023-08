Danny Noppert drukt in Nieuw-Zeeland geruchten over WK de kop in: ‘Natuurlijk ga ik gewoon spelen’

Miljoenen­trans­fer voor Oran­je-internatio­nal Teun Koop­meiners? Landskampi­oen Napoli opent gesprekken

Voor Teun Koopmeiners ligt een binnenlandse transfer naar Napoli in het verschiet. De landskampioen is in gesprek met Koopmeiners’ club Atalanta Bergamo voor een overgang waar ongeveer dertig miljoen mee gemoeid zou gaan.