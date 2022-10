Danny Noppert bereikt kwartfinales EK darts na thriller tegen Vincent van der Voort

Voor een plaats in de halve finales wacht Dirk van Duijvenbode of de Engelsman James Wade. Van Duijvenbode komt later vandaag in actie tegen Wade. Michael van Gerwen, viervoudig winnaar van het EK (2014 tot en met 2017) verloor gisteren al in de eerste ronde . Mighty Mike liet vier matchdarts onbenut tegen Chris Dobey en ging alsnog onderuit.

Noppert en Van der Voort maakten er een spannende partij van in de Westfalenhallen in Dortmund. Tot 9-9 ging het gelijk op, waarna een beslissende negentiende leg nodig was. Daarin toonde Noppert zijn klasse. The Freeze, de nummer elf van de wereld, produceerde een twaalfdarter en plaatste zich zo voor de kwartfinales van het Europees kampioenschap. Voor Van der Voort, 27ste op de wereldranglijst, zit het toernooi in Duitsland erop.



Van der Voort had zowel een beter gemiddelde als finishpercentage tegen Noppert: 94,45 tegenover 92,05 (gemiddeldes) en 36 procent tegenover 32,3 procent (finishpercentages).