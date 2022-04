Danny Jansen (19) blijft verbazen, ook Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert verder

Gisteren maakte Jansen, de nummer 81 van de wereld die begin deze maand verrassend Players Championship 9 op zijn naam schreef , al grote indruk door eenvoudig af te rekenen met Radek Szaganski . Daarbij gooide de Nederlander een gemiddelde van meer dan 100 per drie pijlen. Vandaag deed hij dat nog eens dunnetjes over door met 6-2 te winnen van nummer 17 op de wereldranglijst Luke Humphries. Ditmaal noteerde Jansen een eveneens uitstekend moyenne van 95,57. In de achtste finales wacht morgen Ricky Evans.

Noppert, Van Duijvenbode en Van Gerwen

Ook Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode plaatsten zich bij de laatste zestien van het Euro Tour-toernooi in Graz. Noppert won met 6-3 van Dimitri Van den Bergh en gooide daarbij gemiddeld liefst 103,10 per drie pijlen. Van Duijvenbode (91,95 gemiddeld) rekende met 6-4 af met Rowby-John Rodriguez.



Michael van Gerwen, die net als Van Duijvenbode de eerste ronde mocht overslaan, komt later op de avond nog in actie in de 16de finales. Wesley Plaisier werd eerder op de dag uitgeschakeld door Nathan Aspinall.