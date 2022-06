Danny Buijs, coach bij de club die onder protest op de kleur speelt die gras van Moeder Natuur heeft gekregen

Een vroege dinsdagmiddag in café het Paradeske in Mechelen. Op het aanpalende kerkhof heerst een serene stilte. In het bloemenwinkeltje er tegenover vinden de grafstukken gretig aftrek. En hier, in het stamlokaal van KV Mechelen, neemt stamgast Jacques tevreden een slok van zijn bier. ,,Of Danny Buijs bij ons past?”, herhaalt hij dan, doelend op de man die zojuist officieel is gepresenteerd als nieuwe trainer van de Belgische volksclub. ,,Dat denk ik zeker, ja. Danny kan weleens een echte kakker worden.”