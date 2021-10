Dankzij corona weten we het zeker: thuisvoordeel bestaat echt in de Premier League

AD-speler van de maand Noussair Mazraoui schittert met statistie­ken: ‘Qua lifestyle is het kwartje wel gevallen’

8:25 In de eerste zeven eredivisieduels van dit seizoen was Noussair Mazraoui (23) bij dubbel zoveel goals betrokken als in zijn drie jaar hiervoor bij Ajax. ,,Qua lifestyle is het kwartje wel gevallen”, stelt de speler die in het klassement van het AD aan kop gaat na de eerste twee maanden van dit seizoen.