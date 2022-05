Danjuma moet mogelijk tweede halve finale tegen Liverpool missen

Het is nog niet zeker dat de Nederlander Arnaut Danjuma Groeneveld dinsdag meedoet in de halve finale van de Champions League namens Villarreal tegen Liverpool. Trainer Unai Emery zei tijdens de persconferentie voor de wedstrijd dat de aanvaller last heeft van zijn voet.

Aanvaller Danjuma stond vorige week in de basis in de eerste wedstrijd tegen Liverpool. Villarreal kwam die wedstrijd amper tot kansen en verloor met 2-0. Aanvaller Gerard Moreno speelt dinsdag waarschijnlijk wel mee, hij was vorige week nog niet fit genoeg.

Emery zei maandag dat het moeilijk gaat worden. ,,Liverpool heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd met meer dan twee doelpunten verschil verloren, terugkomen van 2-0 gaat moeilijk worden.” De trainer riep de Spaanse fans op om de ploeg fanatiek te steunen. ,,Liverpool had voordeel dat ze thuis speelden, wij willen dat hier ook. We spelen niet voor de eer, we willen winnen.”

Klopp waarschuwt zijn spelers

Jürgen Klopp verwacht dat Liverpool dinsdagavond nog vol aan de bak moet tijdens de return van de halve finale van Champions League tegen Villarreal.

,,Zij zullen alles geven”, voorspelde hij op de persconferentie. ,,Ik heb nooit verwacht dat het makkelijk zou worden. Dat gevoel heb ik nog steeds niet.” Liverpool won vorige week de thuiswedstrijd tegen Villarreal met 2-0. Pervis Estupiñán maakte een eigen doelpunt en Sadio Mané tekende voor de 2-0. ,,Maar zij zijn in staat om beter te spelen dan op Anfield”, zei Klopp. ,,We zijn er echt nog niet. Het wordt nog heel interessant.”

Villarreal was eerder dit seizoen verantwoordelijk voor de uitschakeling van Juventus en Bayern München in de Champions League. De Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld scoorde in de uitwedstrijd tegen Juventus en trof ook doel tijdens het thuisduel met Bayern München.

Virgil van Dijk wil dit seizoen voor de tweede keer met Liverpool de Champions League winnen. Trainer Klopp weet wat hij aan de aanvoerder van het Nederlands elftal heeft, maar hij prees tijdens de persconferentie vooral Thiago. ,,Hij laat de laatste weken buitengewoon goed spel zien”, zei hij over de Spaanse middenvelder. ,,In deze vorm zou hij bij iedere ploeg in de wereld uitblinken.”

