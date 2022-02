Daniil Medvedev zegt af voor Rotterdam, maar Richard Krajicek regelt grote naam als vervanger

Medvedev verloor zondag in vijf sets de finale van de Australian Open van Nadal. Volgens zijn Nederlandse manager Olivier van Lindonk ‘zat hij er helemaal doorheen’. De Rus stoorde zich tijdens de finale tegen Nadal veelvuldig aan het Australische publiek, dat duidelijk op de hand van de Spanjaard was. Nadal won in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel.

Medvedev: ,,Jammer genoeg kan ik niet in Rotterdam spelen dit jaar. Ik ben net terug uit Australië en ben er niet klaar voor om in actie te komen. Rotterdam is één van mijn favoriete plaatsen op de ATP Tour en Richard doet het geweldig voor de spelers. Ik kijk er naar uit om in de toekomst weer terug te keren.”

Toernooidirecteur Richard Krajicek: ,,We hadden nog goede hoop dat Medvedev terug zou komen op zijn eerdere uitspraak dat hij deelname na de verloren Australian Open finale niet zag zitten, maar hij is dat gevoel helaas nog niet kwijt. Gelukkig hebben we last-minute met Murray een andere Grand Slam winnaar vast kunnen leggen.”

Bij het ATP-toernooi in Rotterdam zijn bij iedere sessie 1250 toeschouwers welkom in Ahoy. Vorig jaar werd Medvedev ruim een week na de verloren finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic in Rotterdam in de eerste ronde uitgeschakeld.