Daniil Medvedev naar vierde ronde op Wimbledon na moeizame start tegen Marton Fucsovics

Andy Murray gaat na onderbre­king toch onderuit tegen Stefanos Tsitsipas op Wimbledon

Andy Murray is uitgeschakeld op Wimbledon. De 36-jarige Schot kwam donderdagavond op een 2-1 voorsprong in sets tegen Stefanos Tsitsipas, maar de 24-jarige Griek herpakte zich vandaag en gaat door naar de derde ronde op de grandslam in Londen. Gisteravond werd er al drie uur gespeeld, vandaag kwam daar nog bijna twee uur bij.