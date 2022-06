Daniil Medvedev na stroeve start naar kwartfinales in Rosmalen

Vincent Janssen traint met reserves Oranje voor thuisduel met Polen

Vincent Janssen is met het Nederlands elftal begonnen aan de eerste training voor het thuisduel van zaterdag met Polen in de Nations League. De spits oefent met de reserves van het gewonnen uitduel van woensdag met Wales. De basisspelers van de wedstrijd in het Cardiff City Stadium krijgen rust van bondscoach Louis van Gaal.

