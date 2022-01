Daniil Medvedev moet woede-uitbarsting bekopen met fikse boete

samenvatting Ongekende taferelen bij Ecuador - Brazilië: Alisson Becker krijgt twee keer rood, maar mag tóch blijven staan

Bizarre taferelen in Quito bij Ecuador - Brazilië: vier rode kaarten waarvan twee voor de Braziliaanse doelman Alisson Becker. Desondanks haalde de Liverpool-doelman tóch het einde van de wedstrijd. In tegenstelling tot Ecuador-doelman Alexander Dominguez en de Braziliaanse verdediger Emerson Royal, die het duel vanaf de zijkant in 1-1 zagen eindigen.

28 januari