Daniil Medvedev beleeft weinig plezier aan rentree na rugoperatie

Boksster Chelsey Heijnen uit Roosendaal blijft verrassen en bereikt bij WK in Istanbul halve finale

Boksster Chelsey Heijnen (23) blijft vriend en vijand verrassen. De uit Roosendaal afkomstige Heijnen heeft maandag de halve finale van de wereldkampioenschappen in Istanbul bereikt en dat terwijl dit pas de eerste keer is dat ze hier aan mee doet. De Roosendaalse mikt nu op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

