Dani Alves denkt WK te halen ondanks knieblessure

De 35-jarige Braziliaan hinkte gisteravond vijf minuten voor het einde van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Les Herbiers van het veld. Even werd gevreesd dat hij het WK, dat op 14 juni begint, helemaal zou moeten missen. Volgens de zaakwaarnemer hoeft Alves echter niet geopereerd te worden en wordt over drie weken bekeken hoe hij is hersteld.



Het WK begin op 14 juni. Brazilië oefent op 3 juni tegen Kroatië en een week later tegen Oostenrijk. Bondscoach Tite maakt maandag zijn WK-selectie bekend.