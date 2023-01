Dani Alves blijft in cel na beschuldiging aanranding, Braziliaan ontkent

Organisa­tie Australian Open: geen reden tot verande­ring na nachtelij­ke marathon­par­tij

De toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, ziet geen reden om veranderingen door te voeren in het tijdschema. Na de partij van Andy Murray, die pas om iets na 04.00 uur plaatselijke tijd klaar was, is er wederom felle kritiek op de planning van het grandslamtoernooi.

4:32