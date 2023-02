Daley Blind maakt bij ruime bekerzege eindelijk debuut voor Bayern München

FC Barcelona blijft maar winnen en vergroot voorsprong op Real Madrid

FC Barcelona blijft maar winnen in La Liga. Ook in Sevilla op bezoek bij Real Betis pakte de ploeg van trainer Xavi de volle buit, al werd het in de slotfase nog wel spannend. 1-2. De voorsprong op Real Madrid bedraagt nu al 8 punten.

22:55