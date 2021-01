Dagzege en leiding in Dakar Rally voor Benavides

Rus onderuit in Abu Dhabi, Barty staat na 11 maanden voor rentree

9:56 Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi van Abu Dhabi. De jonge Chinese Wang Xiyu bleek in de eerste ronde te sterk voor de 30-jarige Westlandse. Na een kleine 2 uur en 20 minuten besliste Wang het duel in drie sets: 6-3 3-6 6-4.